"حزب الله" في العراق يبثّ فيديو لإسرائيليّة اختُطفت في بغداد قبل أشهر

تحدّثت تسوركوف التي تحمل كذلك الجنسية الروسية خلال الفيديو عن الحرب في غزة، والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، ما يشير إلى أن الفيديو تم تصويره مؤخّرًا.

بثّ "حزب الله" في العراق، الإثنين، مقطع فيديو للإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت قد احُتجزت خلال تواجدها في العاصمة العراقية بغداد، وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي، لأنها احتُجزت من قبل "ميليشيات موالية لإيران" في العراق، زاعما أنها باحثة أكاديمية.

وتحدّثت تسوركوف التي تحمل كذلك الجنسية الروسية خلال الفيديو عن الحرب في غزة، والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، ما يشير إلى أن الفيديو تم تصويره مؤخّرًا.

وذكرت تسوركوف خلال الفيديو الذي تبلغ مدّته نحو أربع دقائق، فترة احتجازها وهي سبعة أشهر، ودعت أفراد عائلتها، الذين ذكرتهم بالاسم، إلى التحرُّك من أجل إطلاق سراحها.

ووفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، "فقد اختطفها ( تسوركوف) مسلحون من ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران العاملة في البلاد، بعد جلوسها في مقهى رضا علوان في حي الكرادة ببغداد".

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية وروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة، لدى كتائب ’حزب الله’" العراقية.

وأكّدت تقارير صحافية إسرائيلية حينها، أن تسوركوف، كانت مجنّدة في الجيش الإسرائيليّ، في السابق.

وزعم مسؤول إسرائيلي وصفته القناة الإسرائيلية 12 برفيع المستوى، أن تسوركوف، "لم تكن عضوا في (جهاز) الموساد"، مضيفا أن إسرائيل "تبحث طرقا عدّة لإطلاق سراحها".

كما أضافت القناة 12 آنذاك، أن هناك خشية إسرائيلية، من أن تُنقَل تسوركوف من العراق إلى إيران.

وفي حين لم يحدّد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الفترة التي اختُطفت فيها تسوركوف بالضبط، أشارت تقارير إسرائيلية، إلى أنها قد اختُطفت قبل نحو 4 أشهر من الإعلان.

وأضاف البيان أن "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها".

وذكر البيان أن "هذه امرأة أكاديميا زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديميّ من جامعة ’برينستون’ في الولايات المتحدة".

وقال إنه "يتمّ التعامل مع الحدث من قِبل السلطات المختصة في دولة إسرائيل، مع القلق على سلامة إليزابيث تسوركوف".

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلي العامة ("كان 11")، أن "إسرائيل تعمل بالتعاون مع واشنطن، من أجل إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف من العراق".

ووفق "كان 11"، فإن تسوركوف "متخصصة في دراسة سورية والعراق".