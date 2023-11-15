إصابة جنديين إسرائيليين قرب السياج الحدودي مع غزة

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، جرافة عسكرية إسرائيلية تمركزت في منطقة كيسوفيم، خارج القطاع المحاصر، بصاروخ مضاد للمدرعات، ما أسفر عن إصابة جنديين، أحدهما بحالة خطيرة.

أصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم، الأربعاء، أحدهما بجروح خطيرة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات، استهدف جرافة عسكرية قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، وفق تقارير إسرائيلية.

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وبحسب التقارير الإسرائيلية، أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة، بعد أن أطلق مسلحون صاروخا مضادا للمدرعات على جرافة عسكرية من طراز D9، كانت في الأراضي الإسرائيلية قرب السياج بمنطقة كيسوفيم.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري واسعة النطاق في قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده في معارك شمالي قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية إلى 49، بفيما بلغ إجمالي عدد قتلاه المعلن رسميا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 368.

وقال الجيش، في بيان، قتل في معركة شمال قطاع غزة، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)، وهو برتبة نقيب؛ كما قتل نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي، وهو كذلك برتبة نقيب.

كما أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع، "تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي، وتم تسليم إخطارات لعائلاتهم"، بحسب ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

والمصابون وفق البيان هم "ضابط مقاتل من الكتيبة 82 في اللواء السابع، ومقاتل من كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي، ومقاتل من الكتيبة 931 في لواء هناحل، وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية".

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألف و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.