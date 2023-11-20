عائلات الرهائن والأسرى تجتمع مع "كابينيت الحرب" بعد احتجاج ومنع العشرات من المشاركة

جاء عن عائلات الرهائن "هكذا تتعامل حكومة إسرائيل بخصوص المختطفين والعائلات، لا يوجد متسع من المكان والوقت للجميع"؛ وفقا لما نقل موقع "واللا" الإلكتروني.

وصلت عشرات عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين مساء الإثنين إلى تل أبيب للاجتماع مع "كابينيت الحرب"، في وقت احتج فيه قسم من العائلات في الخارج إثر عدم السماح لهم بالدخول بادعاء عدم وجود مكان لهم.

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وقد بدأ اجتماع عائلات الرهائن والأسرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" بعد أكثر من ساعة من موعده المحدد، وذلك إثر عدم السماح بدخول كافة العائلات للمشاركة في الاجتماع.

وجاء في بيان مقتضب عن "كابينيت الحرب"، أن "اجتماع كابينيت إدارة الحرب مع ممثلي عائلات المختطفين قد بدأ في تل أبيب"، فيما أشار مكتب نتنياهو إلى أن كل عائلات المختطفين التي وصلت إلى مدخل مقر وزارة الأمن الإسرائيلية قد دخلت إلى الاجتماع مع "كابينيت الحرب".

وجاء عن عائلات الرهائن "هكذا تتعامل حكومة إسرائيل بخصوص المختطفين والعائلات، لا يوجد متسع من المكان والوقت للجميع"؛ وفقا لما نقل موقع "واللا" الإلكتروني.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أنه سمح في البداية بدخول 90 شخصا من عائلات الرهائن والأسرى، رغم أنه كان قد جرى تسجيل 120 شخصا للمشاركة في الاجتماع مع "كابينيت الحرب".

"ضوء أخضر إسرائيلي"

ويأتي اجتماع "كابينيت الحرب" مع عائلات الرهائن والأسرى في وقت تشهد فيه المفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" تقدما، وذلك ما أكدته واشنطن التي تشارك في المحادثات التي تتوسطها قطر.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل أعطت "ضوءا أخضر" لصفقة تبادل أسرى، مشيرة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، معتبرة أن الوقت بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة.

بايدن: "أعتقد أن الاتفاق بات وشيكا"

ورجح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وردا على سؤال حول احتمال اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال حفل بمناسبة عيد الشكر في البيت الأبيض، قال بايدن: "أعتقد ذلك".

وأشار إلى أنه "غير مستعد للحديث" في هذا الخصوص، دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة ’حماس’ بات قريبا".

محادثات بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي"

وعلى المستوى الفلسطيني، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وأمين عام حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، مساء الإثنين تطورات الأوضاع والمفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إنه "ليس هناك تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص صفقة تبادل الأسرى".

وأضاف أن "نتنياهو يماطل في صفقة تبادل الأسرى ويكذب على كل الأطراف، وفي كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل وتوقفها".

وأشار الرشق إلى أن "أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف لإطلاق النار".