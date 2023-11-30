بلينكن: تبادل الأسرى ينبغي أن يستمر وأتوقع محادثات معمقة في إسرائيل

بلينكن: "ركزنا منذ اليوم الأول على محاولة ضمان تحرير المخطوفين من غزة، من حماس. ورأينا خلال الأسبوع الأخير التطورات الإيجابية"* هرتسوغ: "لا يزال هناك حوالي 150 مخطوفا تحتجزهم حماس في غزة"

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل ظهر اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل فجر اليوم. وقبل ذلك التقى بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وصرح بلينكن، أمس، بأنه "سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية"، مضيفا أنه "نودّ أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حقّقت - أولاً وقبل كلّ شيء الإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم". وقال إنه يعتقد أنّ تمديد الهدنة يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.

وخلال لقائه مع هرتسوغ، أشار بلينكن إلى أن "هذه زيارتي الرابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، معتبرا أنه "نتذكر الآن ثانية، في أعقاب الأحداث في القدس اليوم (عملية إطلاق النار)، الإرهاب الذي يهدد دول إسرائيل والإسرائيليين يوميا. وأنا مثلك، قلبي مع ضحايا العملية". وادعى "أننا حزينون على فقدانهم تماما مثلما نحزن على فقدان حياة الأبرياء".

وأضاف بلينكن أنه "ركزنا منذ اليوم الأول على محاولة ضمان تحرير المخطوفين من غزة، من حماس. ورأينا خلال الأسبوع الأخير التطورات الإيجابية جدا لمخطوفين يصلون إلى ديارهم، وينبغي أن يستمر هذا اليوم أيضا. وهذا سمح أيضا بزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مدنيين أبرياء في غزة".

وتابع أن "هذه العملية تؤدي تثمر عن نتائج. وهذا أمر هام ونأمل أن يستمر. وإلى جانب ذلك أتوقع محادثات معمقة مع الحكومة الإسرائيلية حول مواصلة الطريق في غزة. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة وبحقها في الدفاع عن نفسها، ومحاولة منع أحداث مشابهة لذلك الذي حدث في 7 أكتوبر".

وقال هرتسوغ "إننا نعمل ونطالب بتحرير جميع المخطوفين فورا. وأشكر الولايات المتحدة على العمل الكبير الذي تنفذه من أجل تحرير المخطوفين. ولا يزال هناك حوالي 150 مخطوفا تحتجزهم منظمة حماس الإرهابية في غزة".