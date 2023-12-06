منذ بدء الحرب على غزة: إصابة 100 جندي في جيش الاحتلال بأعينهم

تقرير يكشف عن إصابة نحو 100 جندي في جيش الاحتلال في أعينهم منذ بدء الحرب على غزة، وذلك من جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو شظايا أو ارتدادات انفجارات خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، بعضهم بات يعاني من عمى كلي.

أصيب نحو مئة جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعينهم وبعضهم بالعمى الكلي، وذلك خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

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وأوضحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن معظم الإصابات المسجلة في الأعين لجنود في جيش الاحتلال نقلت إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، الذي استقبل لوحده نحو 40 حالة.

وأفاد التقرير بأن الإصابات كانت نتيجة الشظايا وشدة الانفجارات والأعيرة النارية، وبعضها كان بسبب عدم ارتداء الجنود للنظارات الواقية، وقالت إن ما بين 10-15% من الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وبحسب "كان 11"، فإنه في الأيام الخمسة الماضية، وصل خمسة جنود مصابين بإصابات خطيرة في أعينهم، ومن المتوقع أن يظل بعضهم معاقًا وفقا لتقديرات الأطباء، حيث خضع اثنان من مقاتلي جيش الاحتلال لعملية جراحية في اليوم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قسم العيون في مستشفى سوروكا عمل على توعية الجنود بأهمية ارتداء النظارات الواقية، وتبرع بمبلغ مالي لشراء نظارات واقية لإحدى الكتائب التي تقاتل في القطاع المحاصر.