تقارير: إدارة بايدن طالبت إسرائيل بعدم مهاجمة الحوثيين في اليمن

هذه التقارير تأتي في أعقاب استهداف سفن مدنية وإطلاق صواريخ من اليمن باتجاه مدينة إيلات، كما أن السعودية طلبت من إدارة بايدن ألا تهاجم الحوثيين تحسبا من تصعيد لحرب إقليمية* مسؤولون أميركيون: مهاجمة اليمن الآن سيكون خطأ

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن هناك إجماعًا رفيع المستوى داخل الإدارة على أنه ليس من المنطقي أن يرد الجيش الأميركي بشكل مباشر على الحوثيين في اليمن، بعد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على ثلاث سفن مدنية، يوم الأحد، حسبما ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي.

وفي أعقاب استهداف السفن المدنية، خاضت سفينة حربية أميركية معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات، إلا أن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يحددوا ما إذا كانت السفينة الحربية هي الهدف.

وبشكل منفصل، صباح الأربعاء، أسقطت البارجة المدمرة "يو إس إس ميسون" طائرة بدون طيار أخرى أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي. ولم يكن هناك أي ضرر أو إصابة للمعدات أو الأفراد الأميركيين.



لحظة اقتياد السفينة الإسرائيلية إلى سواحل اليمن

وجاء في التقرير أن مسؤولين أميركيين يقدرون حاليا أن عجوما ضد الحوثيين سيكون عملا خاطئا، ويشكل خطرا كبيرا بتصعيد الحرب الإسرائيلية على غزة لتصبح مواجهة إقليمية أوسع، وأن إدارة بايدن تسعى لمنع تصعيد كهذا.

وأضاف التقرير أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل ألا تهاجم الحوثيين. وجاء في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية قال لإسرائيل ألا تهاجم في اليمن، خوفا من اشتعال حرب إقليمية.

وأطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار باتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل. وأسقطت هذه الصواريخ بوارج أميركية في البحر الأحمر وكذلك الجيش الإسرائيلي بواسطة صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة "حيتس" وكذلك بواسطة طائرات حربية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز، أمس، بأن السعودية طلبت من الولايات المتحدة بشكل واضح ألا تهاجم في اليمن الآن. وحسب الوكالة، فإنه يوجد في السعودية تخوف كبير من تصعيد نحو حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط. وكان الحوثيون قد شنوا هجمات صاروخية في الأراضي السعودية، وأصاب بعضها منشآت نفطية وأدت إلى تراجع في استخراج النفط في منشأة شركة "أرامكو".