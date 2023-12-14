تقرير: الجيش الإسرائيلي يشرع بـ"إغراق" أنفاق حماس بمياه البحر

في أعقاب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام أميركية حول بدء إسرائيل بضخ المياه في أنفاق غزة، هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي أجرى تجارب على عدة أنفاق غمرها بمياه البحر، ووصفت المحاولات بـ"الناجحة".

ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تجارب وصفتها بـ""الناجحة" لـ"إغراق" عدة أنفاق تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب التقارير حول بدء الاحتلال بضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حركة حماس في غزة.

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ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الجيش الإسرائيلي عدة أجرى ‘محاولات تجريبية‘ لإغراق أنفاق حماس في قطاع غزة بمياه البحر، وقد توجت المحاولات بالنجاح".

وردا على سؤال بشأن المخاوف من احتجاز رهائن إسرائيليين داخل الأنفاق التي يعمل الاحتلال على غمرها بماه البحر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن الاحتلال يعمل بالاعتماد على "معلومات استخبارية".

وأضاف "نتلقى معلومات استخباراتية من المقر المسؤول عن ملف الرهائن. لدينا معلومات استخباراتية ونعرف قدر الإمكان المواقع"، وتابع "نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا يتعرضوا للأذى".

وادعى أن هذه العمليات "تجعل الإرهابيين يفهمون أنهم لن يكونوا آمنين تحت الأرض. وحتى لو استخدمنا وسائل أخرى يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، فإن هدفها سيكون استدراج الإرهابيين إلى فوق الأرض".

وخلال الأيام الماضية، رفضت إسرائيل التعليق رسميا على التقارير التي تحدثت عن ضخه مياه البحر في الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة، وذلك بذريعة "عدم مشاركة تفاصيل عملياتية (عسكرية)".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "يعمل منذ سنوات على خيارات تكتيكية بخصوص الأنفاق، وأن لديه أساليب عديدة لتحييدها"، علما بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال مؤخرا إنه يعتقد "أن ضخ المياه في الأنفاق فكرة جيدة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية ضخ المياه إلى الأنفاق ستستغرق على الأرجح أسابيع. وذكرت سبكة "إيه بي سي نيوز" أن الغمر يبدو محدودا، إذ تعكف إسرائيل على تقييم فاعليته الإستراتيجية.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون، إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن "حماس" تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر بداخلها.

وأشارت إلى أن عملية إغراق الأنفاق بمياه البحر "تتم عبر 7 أنظمة ضخ مختلفة، ومن المتوقع أن تستمر أسابيع". وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت رصدها قرابة 800 نفق في غزة، مؤكدة أن شبكة الأنفاق الموجودة أكبر بكثير مما هو معلوم.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطارات لندن، وتمكن قيادات حماس ومقاتليها من الاختباء لفترات طويلة داخلها. وتشير التقديرات إلى أن المقاومين مكثوا أكثر من ثمانية أسابيع داخل الأنفاق تحت الأرض، فيما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف المباني فوق الأرض.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها، ولفتت إلى أن تل أبيب أطلعت واشنطن على هذه المخططات في الشهر الماضي.

وأفاد التقرير أنه في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.