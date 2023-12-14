بن غفير يدعم جنودا اقتحموا مسجدا في جنين وأدوا فيه طقوسًا تلمودية

بن غفير يدعم جنودا في جيش الاحتلال انتشرت لهم فيديوهات وهو يؤدون صلوات تلمودية في مسجد في مخيم جنين، في مقاطع مستفزة للفلسطينيين. جيش الاحتلال يدعي أنه علّق خدمتهم العملياتية فيما دعا بن غفير إلى احتوائهم ودعمهم.

مسجد الأنصار بعد غارة جوية للاحتلال على مخيم جنين في 22 أكتوبر الماضي (Getty Images)

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، باقتحام جنود الاحتلال مسجدا في جنين، شمالي الضفة الغربية، وأدائهم صلاة وطقوسا تلمودية داخله.

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ونشر رئيس حزب "عوتسما يهودييت" اليميني المتطرف، بن غفير، في تدوينة على حسابه في تلغرام شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين". ولم يتم ذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها ولكن يظهر الجندي وهو عند محراب المسجد بحذائه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية عدوانية واسعة في مدينة ومخيم جنين. ويسمع في خلفية صورة الجندي الإسرائيلي، جندي آخر وهو يقول "نحن في مسجد بجنين".

بن غفير يدعم جنودا في جيش الاحتلال انتشرت لهم فيديوهات وهو يؤدون صلوات تلمودية في مسجد في مخيم #جنين في مقاطع مستفزة للفلسطينيين. جيش الاحتلال يدعي أنه علّق خدمتهم العملياتية فيما دعا بن غفير إلى احتوائهم ودعمهم.https://t.co/I6Leeb43Ru pic.twitter.com/oPVjN8gcxl — موقع عرب 48 (@arab48website) December 14, 2023

وبثّ جنود الاحتلال الإسرائيلي، الصلوات التلمودية عبر مكبرات الصوت، بعد تدنيس المسجد، وشاركوا المقاطع على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كما تداوله ناشطون على الشبكة.

ثم يبدأ الجندي الآخر بصلاة "شماع يسرائيل" باللغة العبرية وهي صلاة يهودية تؤدى يوميا في الصباح والمساء. وظهر في فيديو أخر جندي إسرائيلي وهو يتلو ذات الصلاة من على منبر المسجد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني إنه في مقطع فيديو آخر يظهر جندي إسرائيلي وهو يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، هنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى سكان المخيم، انتهت القصة".

وتابع "لن نسمح بتواجد المسلحين داخل المخيم، المستقبل سيكون نظيفًا".

وصدر عن جيش الاحتلال بيانا ادعى فيه أنه "علّق الخدمة العملياتية للجنود المتورطين على الفور". وأضاف أن "سلوك الجنود في مقاطع الفيديو خطير وبتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي".

غير أن بن غفير قال في تدوينة على حسابه في تلغرام ردا على موقف الجيش: " لا مجال لإجراءات تأديبية ضد الجنود الذين يضحون بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في قلب الجحيم في جنين، وخطيئتهم كلها هي الصلاة في مكان أصبح أحد مراكز الإرهاب الرئيسية ضد إسرائيل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لجنودنا الرائعين وعدم التورط في إجراءات تأديبية في أمور لا يفترض أن تهم الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد ليس في زمن الحرب".

ولليوم الثالث على التوالي، ينفذ الجيش عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينيا وفجّر 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق القائم بأعمال محافظ جنين، كمال أبو الرب.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العدوانية التي تشمل الاقتحام والاعتقال والقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحتى مساء الأربعاء، خلّفت الحرب في غزة 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.