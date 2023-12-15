استطلاع إسرائيلي: 22% يؤيدون حكما عسكريا بقطاع غزة و18% يطالبون بضمّه

حسب الاستطلاع، 23% يؤيدون إخضاع القطاع لحكم "دول عربية معتدلة"؛ 18% يؤيدون حكم قوة دولية؛ 11% يؤيدون حكم السلطة الفلسطينية؛ و8% يؤيدون إجراء انتخابات* استطلاع آخر: 43% يرون بأداء نتنياهو مقابل بايدن "ليس صحيحا"

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي على رفح، أمس (أ.ب.)

جاء في استطلاع للرأي العام في إسرائيل حول من يجب أن يحكم في قطاع غزة بعد الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل، أن 22% يؤيدون فرض حكم عسكري إسرائيلي، و23% يؤيدون أن تحكم القطاع "دول عربية معتدلة".

وأجرى هذا الاستطلاع "معهد ترومان" في الجامعة العبرية في القدس، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، وشمل عينة تمثل السكان البالغين في إسرائيل، ضمّت 1534 يهوديا و334 عربيا.

واعتبر 18% في ردهم على السؤال أنه يجب ضم قطاع غزة إلى إسرائيل، وقال 18% أنه يجب أن تحكم القطاع قوة دولية، فيما أيد 11% أن يخضع القطاع لحكم السلطة الفلسطينية وقال 8% أنه يجب إجراء انتخابات في القطاع.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم، اعتبر 43% أن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقابل الرئيس الأميركي، جو بايدن، "ليس صحيحا" بكل ما يتعلق بالحرب على غزة.

إلا أن 36% قالوا إن أداء نتنياهو "صحيح"، فيما أجاب 18% أن لا رأي لديهم حول ذلك.

وقال 63% من ناخبي حزب الليكود إن أداء نتنياهو "صحيح"، و12% اعتبروا أن أداءه "ليس صحيحا"، لكن بنظر 95% من ناخبي "المعسكر الوطني" أداء نتنياهو "ليس صحيحا". وكذلك بنظر 68% من ناخبي حزب "ييش عتيد".