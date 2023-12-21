تبادُل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله: إغلاق بلدات إسرائيليّة حدوديّة حتى إشعار آخر

استُهدفت مواقع إسرائيلية حدودية في الجليل الأعلى، بقذائف صاروخية، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على أطراف بلدات في الجنوب اللبناني؛ بينها يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى قصف مدفعيّ استهدف مواقع هناك

واصل حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إطلاق قذائف باتجاه مناطق الجليل الأعلى وقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، فيما قصف الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع في الجنوب اللبناني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستُهدفت مواقع إسرائيلية حدودية في الجليل الأعلى، بقذائف صاروخية، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على أطراف بلدات في الجنوب اللبناني؛ بينها يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى قصف مدفعيّ استهدف مواقع هناك كذلك.

وأفاد الدفاع المدني في جنوبي لبنان، باستشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس.

وأعلن حزب الله، مساء أمس الأربعاء، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة القتلى من المقاتلين، الذين نعاهم الحزب إلى 118 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تغطية خاصّة ومتواصلة: