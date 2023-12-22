غالانت: "السنوار يستمع إلى قنابل سلاح الجو والآليات.. سيلتقي قريبا بفوهات أسلحتنا"

غالانت: "سنعمق من عملياتنا ونكمل كافة أهدافنا وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس وشل قدراتها العسكرية والحكومية وإعادة المختطفين إلى إسرائيل".

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للحرب على قطاع غزة مع قادة الأجهزة الأمنية بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، مساء اليوم الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال غالانت عقب جلسة تقييم الأوضاع، إن "عمليات الجيش والأجهزة الأمنية متواصلة. في شمال قطاع غزة العمليات في طريقها لاستكمال الأهداف التي حددناها وهي تفكيك كتائب حماس وشل قدراتها تحت الأرض، كما نعمل أيضا في منطقة خانيونس وجنوب القطاع، وسنعمل في أماكن أخرى بعد ذلك".

واعتبر أن "يحيى السنوار يستمع الآن جرافات الجيش الإسرائيلي فوقه وقنابل سلاح الجو وعمليات الجيش الإسرائيلي، وسيلتقي قريبا بفوهات أسلحتنا".

وأضاف غالانت أن "الجيش يقوم بعمل ممتاز والجنود يقاتلون بشجاعة وتضحية، بينما يظهرون تفانيا كبيرا للغاية مع مرور الوقت، ونحن إذ نحتضنهم ونشيد بهم على تصميمهم الكبير".

وتابع "سنعمق من عملياتنا ونكمل كافة أهدافنا وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس وشل قدراتها العسكرية والحكومية وإعادة المختطفين إلى إسرائيل".

وختم غالانت تصريحاته بالقول "العمليات ستكون صعبة وتتطلب صبرا لكننا سنقوم بإنجازها".