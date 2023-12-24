بايدن يناقش مع نتنياهو "أهداف ومراحل" الحرب على غزة وحماية المدنيين

أورد البيت الأبيض في بيانه أن بايدن ونتنياهو ناقشا "أهداف ومراحل" العمليات العسكرية وكذلك أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

حثّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حماية المدنيين بينما تتواصل الحرب على قطاع غزة.

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تأتي المكالمة غداة إصدار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا ينص على زيادة المساعدات لغزة، لكنه لم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان للبيت الأبيض "شدد بايدن على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يدعمون عملية المساعدات الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالانتقال بأمان بعيدا عن مناطق القتال المستمر".

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض في وقت سابق السبت إنه أجرى "مكالمة طويلة" مع نتانياهو وصفها بأنها "محادثة خاصة".

وعند سؤاله عن وقف الأعمال العدائية، رد الرئيس الأميركي "لم أطلب وقف إطلاق النار".

وأورد البيت الأبيض في بيانه أن بايدن ونتنياهو ناقشا "أهداف ومراحل" العمليات العسكرية وكذلك أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "نتنياهو أوضح لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".