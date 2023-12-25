180 نازحة فلسطينيّة تلد يوميًّا بظروف سيئة في غزة و900 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة

متحدث الوزارة أشرف القدرة قال إن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء وبلا طعام وإن 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يعانون الجفاف والمجاعة والأمراض وفقر الدم..

أكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن 180 نازحة في مراكز الإيواء، تضع مولودها يوميا في ظروف "غير آمنة"، فيما يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر "الجفاف والمجاعة والأمراض".

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، عقده في مستشفى "الهلال الإماراتي" بمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأضاف القدرة: "إن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا غذاء ولا رعاية صحية وإن نحو 180 أخرى تضع مولودها يوميًا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية".

وأوضح أن نحو "900 ألف طفل في مراكز الإيواء يعانون خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم".

وذكر أن "70 بالمئة من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة شمال غزة".

وأفاد القدرة بأن إسرائيل "تعمدت تدمير مستشفيات شمال غزة، وتركت بذلك 800 ألف نسمة فيها بلا خدمات صحية".

وحذّر من أن "الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع، في مناطق شمال غزة، يتعرضون للموت المحقق".

وطالب القدرة "كافة المؤسسات الأممية بالعمل الفوري لتشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل، ومستشفيات شمال غزة من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، باستثناء عودة محدودة لعمل قسم غسيل الكلى في المجمع منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلّفت حتى الإثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.