وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

جاء عن الخارجية الإسرائيلية، أنه "في ساعات المساء بحسب التوقيت في الهندي، وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون وقوع إصابات".

وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك ما أكدته وزارة الخارجية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن شرطة نيودلهي، إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التحقيق جار في ملابسات الانفجار.

من مكان الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهيhttps://t.co/xGjB4tbLFR pic.twitter.com/jAUSl0jWgR — موقع عرب 48 (@arab48website) December 26, 2023

وجاء عن الخارجية الإسرائيلية، أنه "في ساعات المساء بحسب التوقيت في الهند، وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن "ملابسات الانفجار تخضع لتحقيق السلطات المحلية في الهند بتعاون كامل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الانفجار وقع نتيجة زرع عبوة في شارع يقع خلف السفارة على بعد عشرات الأمتار منها؛ فيما نقلت عن مصادر في السفارة نفسها قولها إنه "وقع حادث هنا. لا تأكيد لدينا حول ما حدث وقد هرعت الشرطة وقوات أمن السفارة إلى المكان، ونحن ننتظر نتائج التحقيق".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن محاولة عملية على خلفية تصاعد التهديدات ضد الإسرائيليين في العالم منذ بدء الحرب على غزة؛ حسبما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.

يأتي هذا الانفجار بعد أيام من استهداف سفينة أفيد بأنها "مرتبطة بإسرائيل" قبالة الهند بطائرة مسيّرة، حيث اتهمت واشنطن نظيرتها إيران بإطلاق المسيرة من أراضيها، فيما نفت الأخيرة ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن الناقلة التي تعرضت لهجوم السبت قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".

ومن جانبها، اعتبرت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها أمس الإثنين أن "لا قيمة" لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف السفينة.