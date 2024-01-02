إسرائيل تحتجز 661 أسيرا غزيا في السجون وعددا غير معروف في منشأة اعتقال بالنقب

ترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن عدد الغزيين المعتقلين في "سديه تيمان"، الذين لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم وإذا مان سيتم نقلهم إلى السجون أو الإفراج عنهم.

فلسطينيون غزيون كانت قد اعتقلتهم قوات الاحتلال عادوا إلى غزة مع إصابات خطيرة جدا إثر التعذيب (Getty images)

يتواجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا 661 أسيرا من قطاع غزة، وهذا العدد لا يشمل الأسرى الغزيين الذين اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة والمحتجزين في منشأة "سديه تيمان" قرب بئر السبع، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

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وترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن عدد الغزيين المعتقلين في "سديه تيمان"، الذين لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم وإذا مان سيتم نقلهم إلى السجون أو الإفراج عنهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المعتقلين في "سديه تيمان" يتعرضون لعنف وعقوبات من جانب جنود إسرائيليين الذين يمارسون ذلك "وفقا لأهوائهم الشخصية".

ويتعرض المعتقلون للضرب والتكبيل بالجدار وإرغام المعتقلين على الوقوف وأيديهم مكبلة فوق رؤوسهم.

ومعظم الأسرى الغزيون في السجون يقبعون في سجن "كتسيعوت"، حسب معطيات سلمتها مصلحة السجون الإسرائيلية للمنظمة الحقوقية "المركز للدفاع عن الفرد".