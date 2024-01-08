نتنياهو يدرس إمكانية إغلاق بعض الوزارات الصغيرة

بحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإنه لا يبدو في الوقت الحالي أنه سيتم إقالة الوزراء، لكن من المقدر أن يتم إغلاق الوزارات بسبب الضغط الجماهيري العام، ومن المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس المقبل حول ميزانية 2024.

يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إمكانية إغلاق بعض الوزارات الصغيرة، وذلك في ظل الضغط الجماهيري، حيث لا يتوقع إقالة الوزراء الذين سيتم إغلاق وزاراتهم، بل سيصبحون وزراء بلا وزارة، تجنبا لأزمة ائتلافية، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت"، اليوم الإثنين.

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ولتجنب أزمة ائتلافية واحتجاجات داخل حزب الليكود، يجري نتنياهو مناقشة بشأن إمكانية تعيين وزير، سيتم إغلاق وزارته، وسيكون بدلا من ذلك مسؤولا عن إدارة مديرية إعادة إعمار مستوطنات "غلاف غزة" (تكوما)، والخيار الآخر هو الإبقاء على الوزراء بلا حقائب وزارية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإنه لا يبدو في الوقت الحالي أنه سيتم إقالة الوزراء، لكن من المقدر أن يتم إغلاق الوزارات بسبب الضغط الجماهيري العام، ومن المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس المقبل حول ميزانية 2024، وحتى ذلك الحين يسعى طاقم مقرب من نتنياهو صياغة قرار بشأن وزراء الوزارات الصغيرة.

وتوجه حكومة نتنياهو الكثير من التحديات بهذه المرحلة، ولعل أبرزها قضية المصادقة على ميزانية 2024، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن الميزانية بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ.

أما المسألة الثانية فهي تمديد تعيين مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كيتي بيري، حيث لم تطرح مسألة تمديد ولاية المفوضة خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، وذلك بسبب مطالبة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، تمديد ولاية بيري، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، وكان من المفترض أن تنتهي ولاية الاثنين خلال هذا الشهر.