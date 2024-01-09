مقتل 9 جنود إسرائيليين وسط وجنوبي قطاع غزة

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ صباح الثلاثاء إلى 9، عقب إعلانه مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك الجارية بقطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة، في وسط وجنوبي قطاع غزة المحاصر، أمس الإثنين، لترتفع بذلك الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 519 قتيلا.

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جاء إعلان الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، أقر في الأول الذي صدر فجر اليوم، مقتل 4 مقاتلين، من بينهم جندي في الكتيبة 94 التابعة للواء كفير، بالإضافة إلى مقاتلين في كتيبة الهندسة 8219 التابعة للواء 551، قتلوا في جنوبي قطاع غزة المحاصر، أمس الإثنين.

كما أعلن الاحتلال في البيان ذاته مقتل جندي في كتيبة الهندسة 8173 التابعة للواء "عتصيوني" (اللواء السادس)، قال إنه سقط "في معركة وسط قطاع غزة"، أمس الإثنين؛ كما أكد إصابة مقاتل آخر في كتيبة الهندسة 8219 التابعة للواء 551 بجراح خطيرة، جنوبي قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال كذلك بإصابة ضابط ومقاتلين بالاحتياط في الطاقم الهندسي التابع للفرقة 36 بجروح خطيرة "في معركة وسط قطاع غزة"، بالإضافة إلى إصابة ضابطين احتياط في اللواء 646 بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة، وقال إنه أخطر ذويهم.

وفي بيان ثان صدر ظهر اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 ضباط ومقاتلين في معركة وسط قطاع غزة، بما يشمل ضابطان وجندي ومسعف في وحدة "ياهلوم"، وهي وحدة عمليات خاصة تابعة لفيلق الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في البيان الثاني، مقتل جندي في كتيبة الهندسة 8173 التابعة للواء "عتصيوني" (اللواء السادس) "في معركة وسط قطاع غزة"، كما أصيب جندي احتياط في الكتيبة 8105 التابعة للواء 646، بجروح خطيرة، خلال "معركة دارت وسط قطاع غزة".

وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن 6 من بين الجنود الـ9 الذين أعلن الاحتلال مقتلهم، قتلوا في انفجار شاحنة للجيش الإسرائيلي كانت تنقل مواد متفجرة مخصصة لتدمير معمل لتصنيع الأسلحة تابع لكائب القسام في منطقة خانيونس، ويبدو أن الانفجار وقع في وسط القطاع.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن 30 ضابطا وجنديا أصيبوا في تفجير شاحنة المواد المتفجرة بغزة والتي قتل فيها 6 جنود؛ ووفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس"، فإن المعطيات المعلنة للجيش الإسرائيلي تؤكد إصابة 27 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 7 بحالة خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن 23 ضابطا وجنديا من بين المصابين الـ27 الذين تم الإعلان عنهم، أصيبوا داخل قطاع غزة، في حين أصيب 4 آخرين على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الصحيفة مقتل جنديين في قوات الاحتياط وثالث في القوات النظامية، في معارك جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفهم عناصر المقاومة بقذائف "آر بي جي".

وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني إنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 519 قتيلا، بينهم 185 قتلوا بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد كشفت، الإثنين، عن تنفيذ مقاتليها عدد من العمليات القتالية وسط وجنوب القطاع، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة جنود وضباط إسرائيليين.

وقالت "القسام" إن عناصرها تمكنت من "إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة، والتصدي لها وإفشال مهمتها والاشتباك معها، وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وأشارت أيضا إلى تمكن عناصرها من "قنص جندي وقتله ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة".