مراقب الدولة الإسرائيلي يطلب من رئيس الأركان الوصول إلى مواد استخباراتية سرية

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، رئيس أركان الجيش اللواء هرتسي هليفي، الوصول الفوري إلى المواد العسكرية وقواعد البيانات المتعلقة بعشرات المواضيع، بما في ذلك تلك التي تم تناقلها بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي.

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وفي رسالته إلى هيفي، طالب المراقب بإصدار تعليمات فورية لجميع العناصر في الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع فرق الفحص، حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسير الحرب على غزة بما في ذلك نقل المواد والاجتماعات والوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مراقب الدولة طالب هليفي بالبدء في أعمال جمع المواد بشكل فوري، وأوضح أنه ينوي إجراء فحص ضمن جدول زمني قصير مدته بضعة أشهر.

وشدد أنغلمان على أن الرقابة ستتناول "كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس.

وأبلغ أنغلمان، هليفي، بأنه سيبدأ إجراءات رقابة حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تنفذ عملية الرقابة "من خلال دعم القتال ومن دون عرقلة الجيش الإسرائيلي بمواصلة المهمات التي كلفته الحكومة بها بشأن طرق القتال" في الحرب على غزة.

وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر، وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده، وذلك بموجب تطورات الحرب.

ويعتزم أنغلمان تقصي حقائق حول موضوع جهوزية المجموعات المسلحة التي تطلق عليها تسمية "الفرق المتأهبة" في المدن والبلدات الإسرائيلية وفي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.