تقرير: الشاباك يحذر نتنياهو من "تصعيد فوري" في الضفة

نقلت القناة عن مسؤولين في الشاباك، قولهم إن "هناك سيناريو ملموس بأن تقوم أجهزة أمن السلطة بتوجيه أسلحتها نحو الإسرائيليين والمستوطنات".

حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من "تصعيد فوري" في مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

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وبحسب القناة، فإن القلق الأمني الإسرائيلي ينبع من عدم السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة بالدخول إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما يعود القلق الأمني إلى رفض الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، واشتراطها أن تقتطع أموال غزة منها وذلك ما ترفضه السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في الشاباك، قولهم إن "هناك سيناريو ملموس بأن تقوم أجهزة أمن السلطة بتوجيه أسلحتها نحو الإسرائيليين والمستوطنات".

وأشارت القناة 13، إلى أنه "على الرغم من التحذير الخطير الذي قدمه الشاباك، فإن نتنياهو لم يطرح الموضوع للمناقشة في الكابينيت".

ورجحت أنه "من المحتمل أن يكون قراره نابع من اعتبارات سياسية سيما وأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعارضان إدخال عمال من الضفة وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية".

وقال مسؤول أمني رفيع، إنه "لأسباب سياسية لا يتم القيام بما بكفي لمنع ذلك".