عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بـ"إعادة" المحتجزين الإسرائيليين في غزة

يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، السبت، في نشاط احتجاجي تضامني مع ذوي الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، يشمل الاعتصام في أحد ميادين المدينة حتى صباح الأحد، لإحياء مرور 100 يوم على أسرى العشرات من الإسرائيليين واحتجازهم في قطاع غزة، خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وخلال الأنشطة الاحتجاجية على هامش الاعتصام في تل أبيب، أغلق المئات شارع أيالون السريع، حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة أضرم خلالها المحتجون النار وسط الطريق، وهتفوا مطالبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، كما طالبوا بالعمل على التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة حماس، يفضي بالإفراج عن المحتجزين في غزة.

فيديو | مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين في غزة: إغلاق طريق أيالون المتجه شمالا وهتافات تطالب نتنياهو بالاستقالة pic.twitter.com/jyI7nF79vI — موقع عرب 48 (@arab48website) January 13, 2024

واعتقلت الشرطة 8 أشخاص على الأقل خلال المواجهات، في حين خطب ممثلون عن عائلات الأسرى في ساحة "هبيما" في تل أبيب، للمطالبة بالعمل على إعادة فورية لجميع الأسرى لدى فصائل المقاومة في غزة والذين يقدر عددهم بـ136 إسرائيليا، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، و"هم على قيد الحياة".

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