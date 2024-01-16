تدريب واسع النطاق للجيش الإسرائيلي يحاكي هجوما على لبنان

قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال يجري جولة ميدانية لتفقد تدريب عسكري واسع النطاق على مستوى كتائب اللواء 228، يحاكي هجوما بريا على لبنان، في إطار العمل على "زيادة جهوزية" القوات والاستعداد لإمكانية "توسيع القتال".

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي هجوما بريا على لبنان، في إطار العمل على "زيادة جهوزية" القوات، الأمر الذي سمحت الرقابة العسكرية بالكشف عنه، اليوم الثلاثاء.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن التدريب أجري على مستوى الكتائب التابعة للواء 228 (لواء هناحل الشمالي) بمشاركة قائد اللواء، يانيف مالكا، وقائد الكتيبة 5030 (احتياط)؛ كما أجرى قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، زيارة ميدانية للقوات.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع التدريب ومدته، علما بأن المنطقة الحدودية مع لبنان والجبهة الشمالية عموما للجيش الإسرائيلي، تشهد مواجهات متصاعدة مع حزب الله اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية الحرب على غزة.

وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي مخاطبا القوات، أمس الإثنين، "نحن أكثر جهوزية واستعدادا من أي وقت مضى، (سنشن هجوما) الليلة إذا لزم الأمر، وسنواصل عملية تعزيز الجهوزية وتقييمات الوضع للمضي قدمًا أيضًا".

وأكد أن التدريب يأتي "زيادة جاهزيتنا لتوسيع القتال والهجوم على لبنان". وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، جرى استدعاء القوات الاحتياطية لـ"القيام بهذه المهمة الدفاعية".

صورة شاركها جيش الاحتلال، الثلاثاء، لأهداف قال إنه هاجمها في وادي السلوقي

وأضاف "ينتشر عشرات الآلاف من الجنود للدفاع عن الحدود الشمالية مع لبنان"، وتابع "استهدفنا الكثير من الخلايا (المسلحة) على الجانب الآخر. وتم ضرب أكثر من 150 خلية، وتقويض الكثير من القدرات" التابعة لحزب الله.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "منشغل كثيرًا بتقويض قدرات حزب الله وتجريده منها ودفعه إلى الوراء"، وتابع "لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام للنجاح في تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في تحسين الوضع الأمني، لنتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة 27 هدفا شملت "مبان عسكرية وبنى تحتية قتالية" لحزب الله، في منطقة وادي السلوقي الحدودية، وادى أن حزب الله يستخدم المنطقة لأغراض عسكرية "حيث زرع في المنطقة الواعرة عشرات الوسائل والبنى التحتية" لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم، أنه "أنجز غارة مشتركة لطائرات حربية وقوات المدفعية استهدفت العديد من الأهداف الإرهابية في منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان". وأضاف "استهدف الهجوم الذي أنجز خلال وقت قصير مباني عسكرية وبنى تحتية تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله".