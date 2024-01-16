نتنياهو يحاول إبعاد تهمة التحريض على الإبادة الجماعية ضده في لاهاي

بيان مكتب نتنياهو يدعي أن اتهام الدعوى الجنوب أفريقية لنتنياهو بالتحريض على إبادة جماعية بتكراره استخدام "عماليق" في سياق الحرب على غزة هو " ادعاء كاذب وسخيف يكشف عن جهل عميق في التاريخ"

محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي (أ.ب.)

أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا اليوم، الثلاثاء، حاول من خلاله إبعاد تهمة التحريض على إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وادعى البيان أن "هذا ادعاء كاذب وسخيف يكشف عن جهل عميق في التاريخ".

ويأتي بيان مكتب نتنياهو ردا الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهمت نتنياهو بالتحريض على إبادة جماعية، في الحرب الحالية على غزة، بعد أن كرر اقتباس آية توراتية تقول "تذكر ما فعله بك عماليق".

ويُعتبر "شعب عماليق" في التراث اليهودي رمز للشر، لأنه هاجم أبناء إسرائيل لدى خروجهم من مصر، حسب الأساطير التوراتية، علما أنه لا يوجد أي إثبات تاريخي على هذا "الخروج"، كما أن علماء آثار إسرائيليين ينفون حدوثه، وفيما لم يتم ذكر "شعب عماليق" سوى في التوراة. وحسب التوراة، فإن على شعب إسرائيل أن يقتل "شعب عماليق" كله، بما في ذلك نساءه وأطفاله وتدمير أملاكه.

وحسب بيان مكتب نتنياهو، فإنه "على مر الأجيال، المقارنة مع عماليق غايتها وصف أولئك الذين يسعون إلى إبادة الشعب اليهودي، وهذه المقارنة وُجهت بالأساس إلى النازيين. ولذلك تظهر هذه الكلمات في لافتة موضوعة في (متحف تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست) يد فَشِم وتدعو الزوار إلى ’تذكر ما فعله بك عماليق’. كما أن هذه الآية تظهر في موقع تخليد اليهود الهولنديين في لاهاي الذين قُتلوا إبان الهولوكوست".

وادعى البيان أنه "مفهوم تلقائيا أنه لا يوجد في أي من هذه المقولات تحريض على إبادة جماعية للشعب الألماني. وهكذا أيضا في تطرق رئيس الحكومة نتنياهو إلى عماليق، لم تكن أي نية للتحريض على إبادة جماعية للفلسطينيين، وإنما لوصف المجزرة المروعة التي نفذها مخربو حماس في 7 أكتوبر وضرورة محاربتهم".

إلا أنه على عكس ما جاء في البيان، تقتبس الدعوى الجنوب أفريقية أقوال نتنياهو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وجاء فيها: "تذكر ما فعله بك عماليق، ونحن نتذكر ونحارب عماليق".

كذلك كرر نتنياهو ذكر هذه الآية في رسالة وجهها إلى الجنود الإسرائيليين، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وكتب أنه "كافحنا دائما ضد أعداء لدودين، أرادوا إفنائنا. وصمدنا بقوة مقابل الذين يسعون لقتلنا فيما نحن مسلحين بالشجاعة وعدالة الطريق. والكفاح الحالي ضد القتلة من حماس هو فصل آخر في قصة الصمود القومي على مر الأجيال. ’تذكر ما فعله بك عماليق’".