واشنطن تطالب تل أبيب بالإبقاء معبر كرم أبو سالم مفتوحا أمام دخول المساعدات إلى غزة

طالب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، بالإبقاء على معبر كرم أبو مفتوحًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، في ما وصفته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الخميس، بأنه "توبيخ أميركي لإسرائيل".

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يأتي ذلك في أعقاب عرقلة ناشطين من أنصار اليمين وأهالي أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع عبر المعبر لليوم الثاني التوالي، حيث وصلوا إلى منطقة المعبر وأغلقوا الطريق إليه، ومنعوا الشاحنات المحملة بالمساعدات من المرور.