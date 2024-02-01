تقرير: بايدن بصدد توقيع أمر رئاسي ضد إرهاب المستوطنين

يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، التوقيع على أمر رئاسي، في وقت لاحق اليوم، الخميس، يسمح بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتورطين في هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتستهدف العقوبات في هذه المرحلة أربعة مستوطنين ضالعين في هجمات إرهابية.

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جاء ذلك بحسب ما أفاد المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلية "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض. ولفت التقرير إلى أن الأمر الرئاسي يتيح فرض عقوبات مستقبلية على سياسيين إسرائيليين أو مسؤولين حكوميين ضالعين في هجمات إرهابية تستهدف الفلسطينيين.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن "الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب الأمر الرئاسي الجديد ستشمل أربعة مستوطنين تورطوا بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب المعلومات الأميركية، وكذلك في أنشطة منهجية أدت إلى تهجير قسري لتجمعات فلسطينية".

ولم يكشف التقرير عن هوية المستوطنين الأربعة المستهدفين في الجولة الأولى من العقوبات. في المقابل، تزعم الحكومة الإسرائيلية أنها "اتخذت في الشهرين الأخيرين خطوات أدت إلى انخفاض كبير في عدد الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة المحتلة".

وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية لدى هؤلاء المستوطنين الأربعة في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معهم تجاريا أو تحويل لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، ولن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ووصف التقرير الخطوة المرتقبة للرئيس الأميركي بأنها "غير مسبوقة والأكثر أهمية التي تتخذها أي إدارة أمريكية على الإطلاق للتعامل مع عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية" المحتلة، فيما ترى تل أبيب أن الادعاءات الأميركية بشأن إرهاب المستوطنين "مبالغ فيها".

وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن هذا الإجراء يعكس رؤية إدارة بايدن التي ترى أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وصلت إلى مستويات تشكل تهديدا للأمن في الضفة الغربية والشرق الأوسط بأكمله، وتقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة إمكانية تنفيذ حل الدولتين".