غالانت: مقدمات طائراتنا موجّهة نحو الشمال... لم نستخدم قدراتنا الخاصة بعد

غالانت يدعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لم يستخدم بعد جميع الوحدات والقدرات الخاصة" في إطار الحرب على قطاع غزة المحاصر والتصعيد على الجبهة الشمالية، وشدد على جاهزية القوات الجوية واستعدادها لأي تطور في المواجهات مع حزب الله.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتصعيد المواجهات المتواصلة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع لبنان، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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جاء ذلك في تصريحات صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال جولة أجراها في قاعدة "تل نوف" الجوية الواقعة قرب مدينة رحوفوت، جنوب تل أبيب، شدد خلالها على أن "كل هجوم في غزة يقربنا من تفكيك حركة حماس وإعادة الرهائن، وكل هجوم في لبنان يقربنا إلى تغيير الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية".

وذكرت وزارة الأمن، في بيان، أن غالانت اطلع على أنشطة الأسراب العاملة في كافة جبهات الحرب، كما اطلع على قدرات المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة؛ وقال: "لم نقم بتفعيل جميع قدراتنا الخاصة بعد، ومقدمات الطائرات موجّهة نحو الشمال"، وأعرب عن "تقديره للعمليات الهجومية الدقيقة والمميتة في غزة ولبنان وجبهات أخرى".

وشدد غالانت على أن سلاح الجو يجب أن يستمر في تعزيز جاهزيته لأي سيناريو في الجبهة الشمالية. وقال: "كل هجوم لسلاح الجو في قطاع غزة يقربنا نحو تحقيق الهدف واستعادة المختطفين. إن الضغط على حماس ناجح، وهم في وضع صعب للغاية، نحن نضربهم بقوة".

وتابع "وفي الشمال أيضًا، الواقع مشابه. كلما قمنا بتعميق الإنجاز العملياتي، زادت فرصة الوصول إلى وضع لا نضطر فيه إلى خوض الحرب. سنواصل ونعمق الإنجاز العملياتي"، وأضاف "الشعار الذي رأيته عند مدخل القاعدة: ‘لا يوجد مكان بعيد جدا‘، هو شعار صحيح جدا بالنسبة لسلاح الجو ودولة إسرائيل".

وقال غالانت "سوف نعمل على جميع الجبهات ونجبي ثمنا من جميع من هاجمنا، حفاظًا على سلامتنا ووجودنا. بكلمات بسيطة وواضحة، لم نبدأ بعد في تفعيل جميع وحداتنا وقدراتنا الخاصة. لدينا العديد من الأمور الجاهزة (للاستخدام). لدى القوات الجوية تعليمات بتوجيه الطائرات نحو الشمال، والاستعداد لأي شيء. نحن مستعدون، وجاهزون، وفي حالة تأهب".