الحرب على غزة: "إل عال" توقف رحلاتها إيرلندا والمغرب بعد جنوب إفريقيا

شركة الطيران الإسرائيلية توقف رحلاتها إلى هذه الوجهات بسبب مواقف الدول تجاه إسرائيل في أعقاب حربها على غزة، والشركة تدعي أن السبب نابع من تراجع طلب الإسرائيليين على السفر إليها

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية "إل عال" اليوم، الإثنين، أنها ستوقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرلندية دبلن وإلى مراكش في المغرب، بسبب مواقف الدولتين تجاه إسرائيل على إثر الحرب على غزة. وأوقفت "إل عال" رحلاتها الجوية إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، الشهر الماضي، في أعقاب الدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وجاء في بيان صادر عن "إل عال" أنه "منذ اليوم الأول للحرب، تتابع إل عال التغيرات في تفضيلات الزبائن وتقوم بملاءمتها مع جدول الرحلات الجوية بموجب ذلك. وفي أعقاب الوضع الأمني المتواصل، سُجل انخفاض كبير في طلبات المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة في العالم".

وأضافت أنه "بعدما أعلنت الشركة تعليق خط الطيران إلى جوهانسبورغ، تم التعبير أيضا عن تراجع الطلب للسفر إلى وجهات أخرى بينها دبلن ومراكش. وبدءا من مطلع نيسان/أبريل 2024 وطوال فصل الصيف المقبل، لن تستأنف إل عال رحلاتها في الخطوط المذكورة".

وتابعت أن "المسافرين الذين ستُلغى رحلاتهم سيتلقون بلاغات حول ذلك وسيقترح عليهم عدة بدائل. وتعليق هذه الخطوط يسمح بتوسيع النشاط وإضافة مئات الرحلات الجوية إلى الوجهات القائمة والمطلوبة إلى جانب دراسة إمكانية وجهات سياحية جديدة".

وأشارت "إل عال" إلى أنها بدأت تسير رحلات جوية إلى دبلن في آذار/مارس الماضي وفي موسم الصيف فقط. ورغم أنه كان مقررا أن يستمر تسيير الرحلات الجوية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أنه تم تعليقه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لصالح تسيير رحلات جوية إلى وجهات مطلوبة خلال الحرب على غزة.

وعلقت "إل عال" رحلاتها الجوية إلى مراكش، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذئذ تم رفع مستوى التحذير من سفر الإسرائيليين إليها إلى الدرجة الثالثة، ما أدى إلى تراجع إقبال الإسرائيليين على السفر إلى المغرب لأسباب أمنية.