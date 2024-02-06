قال الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي ورئيس تحالف "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن إسرائيل "أضاعت وقتًا ثمينًا في التقدم نحو تفكيك حكم حماس مع التركيز على شمالي قطاع غزة، بسبب المماطلة"، وشدد على ضرورة وقف عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة واستبدالها بـ"منظمات دولية غير مرتبطة بحركة حماس"، حتى لو أدى ذلك إلى"وقف أو تقليص كميات" المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

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جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس مساء اليوم، الثلاثاء، أعلن فيه أن قرر الانتفاق للعيش في "ياد مردخاي" وهو أحد الكيبوتسات الواقعة في "غلاف غزة"، ووجه خلاله انتقادات إلى معسكر اليمين وسلوك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خصوصا في ما يتعلق بالمحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وخلال المؤتمر الذي عقده في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، وجه غانتس انتقادات حادة لنتنياهو دون أن يذكره بالاسم، الأنر الذي أدى إلى تفاقمت المواجهة العلنية بين الجانبين، إذ نتج عن ذلك بيانات متبادلة صدرت عن "المعسكر الوطني" والليكود يردان من خلالها على بعضهما البعض.

وقال غانتس، في مؤتمر الصحافي، إن "حتى لو كنا نمر بفترة صعبة وطويلة ومليئة بالتحديات، فإننا لن نعود إلى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر؛ لسوء الحظ، في الأيام القليلة الماضية، هناك من نسي هذا الأمر، بالتحديد في القيادات الذين باتوا يديرون خطابات فئوية في الكنيست ويحولون اجتماعات الكابينيت إلى عروض لإهانة الجيش".

وتابع، في إشارة إلى نتنياهو، "يقارنون (الانتقادات في) الاستوديوهات التلفزيونية بمن قتلوا بناتنا وأبنائنا. إن كونك قائدًا عامًا أثناء الأزمات يعد مسؤولية كبيرة. أدعو الجميع من جميع أطراف الخريطة السياسية، قبل لحظة من التصريح، فكروا في المقاتلين والرهائن، وتذكروا إلى أين وصلنا ولماذا وصلنا إلى هنا؟ مواطنو إسرائيل يستحقون ما هو أفضل".

وأضاف "حن نعمل هذه الأيام على وضع مخطط لإعادة الرهائن. هذا نتيجة للضغط العسكري المستمر، ولقوتنا كمجتمع يسعى إلى الحياة، وللإجراءات الدبلوماسية التي نتخذها، بما في ذلك بمشاركة عائلات الرهائن التي تتحلى بالشجاعة؛ إن مهمة إعادة الرهائن جزء لا يتجزأ من النصر ولا تحل محل واجبنا في إزالة خطر حماس".

وتابع "إذا وصلنا إلى مخطط، سيكون مخططا على طريق النصر. بهذه المرحلة من الخطأ أن نقدم لأعدائنا معلومات ونخترع خطوطًا حمراء قد تكون موجودة بالفعل. يجب أن نحتفظ بها في الغرف المغلقة حتى لا نضر بالجهد المبذول للتوصل إلى مخطط جيد، حتى لو كان ذلك مؤلما".

وأضاف "عندما نبلور مخططا، سنعرضه على الجمهور بشفافية، وسنصادق عليه في الحكومة".

وقال إن الحرب على قطاع غزة "انتقلت إلى مرحلة القتال المركز، إنها ليست بالضرورة مرحلة أقل قوة - ولكنها موجهة نحو المساحات والأهداف. وإذا اضطررنا لذلك فسنكثف القتال. خان يونس عاصمة الإرهابيين باتت مطوقة، هناك مخرج ولكن لا مجال للدخول إلى المنطقة. الأمر ذاته ينطبق على شمالي قطاع غزة".

وتابع "سوف نصل قريبا إلى رفح وفي أي مكان يتواجد فيه مخربو حماس. كما أننا مستمرون في تحصيل ثمن في شمال (في إشارة إلى المواجهات المتصاعدة مع حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان"، وشدد على أن ذلك سيتواصل "حتى يعود سكاننا بأمان إلى منازلهم".

واعتبر أن جيش الاحتلال "أثبت في الأشهر الأخيرة أنه يعرف كيفية إيجاد الحلول لأية مهمة. لقد كان هناك من حذرنا من التوغل في غزة. لكن مقاتلينا يظهرون عزيمة غير عادية وقدرات خارقة في القتال ضد جيش إرهابي. إننا نثبت أن بإمكان قواتنا البرية تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة".

واستدرك قائلا: "لا توجد انتصارات فورية. سوف نفوز، وسيكون الأمر طويلاً ومعقداً. إنه لسوء الحظ يتضمن بذل الدم والعرق والدموع. لكننا سنفوز لأنه ليس لدينا بلد آخر، لأنه ليس لدينا خيار آخر. سوف ننتصر لأن الشعب الأبدي لا يخاف من طول الطويل".

وتابع "للأسف، فقد أضعنا وقتًا ثمينًا في المضي قدمًا لتفكيك سلطة حماس مع التركيز على شمال قطاع غزة، بسبب المماطلة. والآن، وعلى وجه السرعة، يجب الدفع بمخطط لنقل المواد الغذائية إلى غزة من خلال منظمات دولية غير تابعة لحماس مثل أونروا. حتى لو كان ذلك يتطلب وقف أو تقليص كميات (المساعدات التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى غزة".

وقال إن ذلك ضروري "حتى لو سمحنا بدخول الشاحنات من شمال قطاع غزة وليس من الجنوب. كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، واعتبر أن الخط الأحمر الوحيد في هذه المسألة هي ضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس.