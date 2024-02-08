الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة لتعزيز جاهزية قواته لحرب على الجبهة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال سلسلة من التدريبات المكثفة التي تهدف إلى تعزيز جاهزية قواته لـ"تنفيذ الخطط العملياتية في مواجهة ‘العدو الشمالي‘ من خلال الدفاع والهجوم"، في محاولة لتهيئة القوات لاستنساخ "الخبرة التي اكتسبتها" من المعارك مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، في الجنوب اللبناني، خلال حرب شاملة محتملة مع حزب الله.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن "الفرقة 36، وهي الفرقة الهجومية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، ختمت فصلاً من القتال المكثف في قطاع غزة. وشرعت الفرقة بتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الخطط العملياتية في مواجهة العدو الشمالي من خلال الدفاع والهجوم".

وأضاف أنه "كجزء من عملية تعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية، بدأ اللواء 188 بسلسلة تدريبات مكثفة تُعنى برفع الكفاءة والجاهزية"، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "مقاتلي اللواء تدربوا على خوض القتال وسط أحياء مكتظة وحضرية، وبظروف جوية شتوية مع التمرن على المهارات والتقنيات على مستوى الفصيل وصولًا إلى مجموعات القتال الكتائبية".

وقال إن "المناورة شملت أسلحة متعددة عبر دمج قوات المدرعات، والمشاة، والهندسة والمدفعية التي تتمرن على خوض عمليات في مواجهة عدو شمالي، بعد المناورة البرية في قطاع غزة"، وقال إن "التدريبات تقام بقيادة مركز التدريبات الشمالي، بعد إجراء تعديلات تتناسب مع العبر المستخلصة من القتال في غزة وملاءمتها مع في المنطقة الشمالية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "حتى الآن تم تنفيذ أكثر من 50 تمرينًا على مستوى الكتائب وأكثر من 120 تمرينًا على مستوى السرايا في الساحة الشمالية لدى مركز التدريبات الشمالي". وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين أجرى زيارة تفقدية للقوات التي تستهدف للقتال في المنطقة الشمالية.

وقال غوردين مخاطبا قواته: "أنتم تنضمون هذه الأيام إلى مهمة الدفاع والهجوم على الحدود الشمالية. نحن بعد أربعة أشهر من القتال ولسنا بصدد تخفيف كثافته. نحن نستعد الآن لنترجم تجربتكم وقدراتكم من غزة، إذا اقتضت الضرورة، إلى ساحة قتال أخرى، هنا في المنطقة الشمالية. لا بديل عن التجربة العملياتية التي كسبتموها على مدار الأشهر الأخيرة، فهي تضاعف القوة بشكل ملموس".