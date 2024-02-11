استطلاع: غانتس لا يزال في الصدارة والصهيونية الدينية دون نسبة الحسم

أظهر الاستطلاع أن أغلبيّة الإسرائيليين بواقع 51%، يجب تقديم موعد انتخابات الكنيست المقبلة، فيما عارض 39% ذلك؛ بينما أجاب 10% بـ"لا أعلم".

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه مساء اليوم، الأحد، استمرار صدارة "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وتقدّمه بفارق كبير على الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

كما أظهر الاستطلاع أن أغلبيّة الإسرائيليين بواقع 51%، يجب تقديم موعد انتخابات الكنيست المقبلة، فيما عارض 39% ذلك؛ بينما أجاب 10% بـ"لا أعلم".

وبيّن استطلاع القناة الإسرائيلية 12، أن "المعسكر الوطني" يتصدر نتائج انتخابات تُجرى اليوم، ويحصل على 37 مقعدا من أصل 120، فيما يحلّ الليكود ثانيا ويحصل على 18 مقعدا.

وأظهر أن حزب "ييش عيتد" برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يحصل على 15 مقعدا، و يحصل حزب "شاس" الحريديّ على 11 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 9 مقاعد. ويحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، على مثلها.

ووفق الاستطلاع تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد. وتحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "القائمة العربية الموحدة" على مثلها.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، تحصل حركة "ميرتس" على 4 مقاعد، فيما لا يتجاوز "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم.

وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطيّ على 1.3% في الاستطلاع، وحصل حزب "العمل" على 1.4%.

وفي ما يتعلق بأيّ المسؤولين الإسرائيليين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 43% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، بينما يحصل رئيس الحكومة الحاليّ بالمقارنة به على نسبة 27% من المشاركين في الاستطلاع، فيما أجاب 30% بـ"لا أحدَ منهما/ لا أعلم".

وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول، إذ يحصل على 31% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل لبيد على نسبة 25% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.

وأًُجري الاستطلاع على عيّنة من 510 أشخاص، بنسبة حدّ أقصى للخطأ +4.4%، وقد تمّ إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك من قِبل "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.