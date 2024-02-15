تقرير: الوحدات النظامية الإسرائيلية في غزة تتدرب على مناورة برية بلبنان

"التردد بشأن قدرات سلاح البرية قبل الدخول إلى غزة تحول إلى توقعات مرتفعة قبيل التحدي في لبنان، لكن الفرق بين الجبهتين كبير، ففي لبنان المناطق المأهولة مكتظة، وخطر إطلاق قذائف من مسافة قريبة ومقاتلي حزب الله مدربين أكثر"

قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، أول من أمس (Getty Images)

يستعد الجيش الإسرائيلي بشكل واسع لاحتمال حدوث تصعيد مقابل لبنان، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الخميس. وتأتي هذه التقارير بعد استهداف حزب الله مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بعدة صواريخ، أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة 8 جنود، جراح أحدهم خطيرة.

وصعّد الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على بلدات الصوانة وعدشيت والنبطية جنوبي لبنان، أمس، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا لبنانيا على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن "الوحدات النظامية في الجيش الإسرائيلي التي قاتلت في غزة تتدرب استعدادا لمناورة برية في لبنان".

نقل جندي جريح إلى مستشفى إثر استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، أمس (Getty Images)

وأضافت الصحيفة أن "التردد بشأن قدرات سلاح البرية قبل الدخول إلى غزة تحول إلى توقعات مرتفعة قبيل التحدي في لبنان".

لكن الصحيفة أشارت من جهة أخرى إلى أن "الفرق بين الجبهتين كبير"، وأنه في لبنان المناطق المأهولة مكتظة، ويوجد خطر إطلاق قذائف مضادة للمدرعات من مسافة 8 كيلومترات، إلى جانب "قدرات متطورة" لدى مقاتلي حزب الله المدربين أكثر من مقاتلي حماس.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن عليه إجراء تغيير كبير في خوض حرب ضد حزب الله، بدءا من مستوى القيادات وحتى آخر الجنود بما يتعلق بسلسلة الإمدادات لمسافة عشرات الكيلومترات في الأراضي اللبنانية، وليس مثل الوضع في غزة القريبة جدا من السياج الحدودي، حسب الصحيفة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال جولة قرب الحدود اللبنانية، إنه "لن نساوم على الإنجازات (في قطاع غزة) ونستعد لحرب في الشمال (لبنان). وفي نهاية الأمر سنكون جاهزين للحرب. وإذا لم ينته هذا بحرب، فلن ينتهي بالمساومة على الإنجازات".

وأضاف هليفي أن "حزب الله ليس موجودا هنا عند الجدار، تم دفعه إلى الخلف وكذلك قدراته كلها، وسيسود هدوء أكثر هنا، وسيسود هنا استقرار أكثر وعندها سنقول للسكان إن بإمكانهم العودة. ويبدو أن هذا لن يحدث غدا، وسيستغرق بعض الوقت. وأعتقد أن السكان أيضا يفضلون المزيد قليلا من الوقت لحين عودتهم".

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن تأخير إسرائيل لحرب واسعة ضد حزب الله نابع من تركيزها حاليا على الحرب في غزة، ولأنه في الفترة القريبة سيستخدم الجيش منظومات اعتراض صواريخ جديدة، "بإمكانها تحييد قسم كبير من تهديد القذائف الصاروخية والصواريخ الدقيقة" التي بحوزة حزب الله. "وإسرائيل أخذت تنهي تفكيك حماس في غزة ويتجه تركيزها شيئا فشيئا نحو بيروت".