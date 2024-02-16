هرتسوغ يلتقي برئيس وزراء قطر في ميونخ ويبحثان صفقة تبادل الأسرى

أفيد بأن هرتسوغ وصل إلى مؤتمر ميونخ للأمن برفقة عائلات أسرى ومحتجزين أطلق سراحهم من غزة ضمن اتفاق هدنة وصفقة تبادل أبرمت بين إسرائيل وحماس.

التقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصدرين مطلعين على اللقاء، فإن هرتسوغ ورئيس الوزراء القطري بحثا صفقة التبادل المقترحة والتي من أجلها إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة؛ حسبما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار "واللا" إلى أن هذا اللقاء الأول على المستوى السياسي بين الجانبين الإسرائيلي والقطري منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وهو يأتي بعد أيام من محادثات القاهرة وفي ظل المحادثات المتواصلة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفيد بأن هرتسوغ وصل إلى مؤتمر ميونخ للأمن برفقة عائلات أسرى ومحتجزين أطلق سراحهم من غزة ضمن اتفاق هدنة وصفقة تبادل أبرمت بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن "رئيس CIA أجرى محادثات على مدار الأسبوع في عدة قنوات هادئة، وهناك شعور حول تقدم معين".

وأوضح أن "إسرائيل تعتقد بأن حماس قد تكون مستعدة لإظهار مرونة في الأيام المقبلة في ما يتعلق بمطالبها، وذلك بطريقة تسمح بفتح مفاوضات أكثر جدية حول صفقة تبادل أسرى جديدة".

وفي السياق، أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، زيارة سرية إلى إسرائيل اجتمع خلالها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الخميس.

جاء ذلك بعد يومين من المباحثات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى بيرنز وبرنياع، لبحث خطط التهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.