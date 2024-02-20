مطالب داخل حزب الليكود بضم ليبرمان لكابينيت الحرب

مئات أعضاء الليكود يوقعون على عريضة تطالب نتنياهو بضم ليبرمان للحكومة وكابينيت الحرب، ويقولون إن عدم ضمه هو "مس بأمن إسرائيل"* تصاعد التوتر داخل "المعسكر الوطني" بعد الفشل بإقالة النائب كسيف

طالب مئات من أعضاء حزب الليكود اليوم، الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن يضم "بشكل فوري" رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى كابينيت الحرب، حسبما ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني.

وجاء في عريضة أعضاء الليكود أنهم يطالبون نتنياهو "بشكل عاجل ضم أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة والكابينيت. وتولى أفيغدور ليبرمان منصب وزير الأمن، وزير الخارجية، وكان نائب رئيس الحكومة في حرب لبنان الثانية، وعدم ضمّه إلى الحكومة في هذه الفترة هو مسّ بأمن إسرائيل".

واعتبر أعضاء الليكود أن "أعداءنا يتخوفون من شعب إسرائيل موحد، قوي، ويتقدم إلى الأمام – وانضمام ليبرمان إلى الحكومة ينطوي على مقولة أخلاقية وعملية هامة ستقرب إسرائيل من الانتصار".

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى تصاعد التوتر بين حزبي "كاحول لافان" و"تيكفا حداشا" اللذان يشكلان كتلة "المعسكر الوطني"، في أعقاب فشل الهيئة العامة للكنيست، أمس، في إقالة النائب عوفر كسيف من عضوية الكنيست.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكنيست في "تيكفا حداشا" خائبو الأمل بشدة من تغيب أربعة أعضاء كنيست من "كاحول لافان"، هم بيني غانتس وغادي آيزنكوت وميخائيل بيطون وألون شوستر، عن التصويت على إقالة كسيف، وأن التوتر بين الحزبين تصاعد بشكل كبير جدا في أعقاب ذلك.

وأيد إقالة النائب كسيف 85 عضو كنيست، لكن إقالة عضو كنيست تتلب تأييد 90 عضو كنيست. كذلك امتنع معظم أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد" عن المشاركة في التصويت، وقاطع أعضاء الكنيست من حزب العمل التصويت.