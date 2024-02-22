غالانت لمبعوث بايدن: سنوسع صلاحيات الوفد المفاوض في صفقة تبادل الأسرى

غالانت يلوّح بتوسيع الهجوم البري على قطاع غزة، مقابل منح المزيد من الصلاحيات للوفد الذي يمثل تل أبيب في المفاوضات التي ترمي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهدنة في قطاع غزة.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل "ستوسع من التفويض الممنوح للوفد المفاوض" في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مقابل "الدفع بتوسيع العملية البرية" في قطاع غزة.

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وجاءت تصريحات غالانت خلال لقاء جمعه بكبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، بريت ماكغورك، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، بحثا خلاله الجهود التي وصفها بـ"المتقدمة" للتوصل إلى مخطط جديد "يسمح بإعادة الرهائن إلى إسرائيل".

وشدد غالانت على أن إسرائيل "ستوسع التفويض للجهات المتفاوضة، وفي الوقت نفسه، ستزيد الضغط العسكري على حماس - حتى تطرح الشروط الممكنة لإعادة الرهائن"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

كما ناقش المبعوث الأميركي مع وزير غالانت نوايا إسرائيل اجتياح رفح؛ وبحسب البيان الصادر عن مكتب غالانت، بحث الاثنان "الظروف التي ستمكن الجيش الإسرائيلي من تفكيك كتائب حماس في جنوبي قطاع غزة (في إشارة ومخيمات المنطقة الوسطى".

وادعى غالانت خلال اجتماعه مع ماكغورك، أن إسرائيل "مستعدة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لمنع الجوع والمرض".

وأضاف البيان أن غالانت "استعرض أمام مبعوث البيت الأبيض عدوانية إيران بواسطة وكلائها في في لبنان وسورية والعراق واليمن؛ وقدم شرحا مفصلا عن عمليات مختلفة لتهريب أسلحة وعبوات ناسفة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف تقويض الاستقرار الإقليمي".