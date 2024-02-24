احتجاجات في مواقع مختلفة ضد حكومة نتنياهو: تفريق واعتقال متظاهرين في تل أبيب

فرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين في شارع "كابلان" بعد أن حاولوا إغلاق الشارع أمام حركة السير، واستخدمت مركبة المياه من أجل تفريقهم.

تظاهر الآلاف مساء اليوم، السبت، ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، وبالتزامن نظمت مظاهرة أخرى بالمدينة مطالبة بصفقة تبادل أسرى والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

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كانت المظاهرة المركزية ضد حكومة نتنياهو في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما نظمت احتجاجات أخرى في عديد من المواقع والبلدات الإسرائيلية.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين في شارع "كابلان" بعد أن حاولوا إغلاق الشارع أمام حركة السير، واستخدمت مركبة المياه من أجل تفريقهم.

كما قامت الشرطة بدفع متظاهرين حاولوا إغلاق مسالك شارع "أيالون".

يتبع...