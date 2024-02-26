اعتراض صاروخ أرض – جو من لبنان في منطقة مرج ابن عامر

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل تجاه مناطق وبلدات ومواقع مختلفة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من سماء منطقة مرج ابن عامر، صباح اليوم

اعترض الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الإثنين، صاروخ أرض – جو أطلق من لبنان في سماء منطقة مرج ابن عامر؛ حسبما أوردت تقارير إسرائيلية.

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ودوّت صافرات الإنذار في "ألون تافور" بمنطقة مرج ابن عامر، وقد جرى توثيق إطلاق صاروخ اعتراض في سماء المنطقة.

وأعلن "حزب الله" فجر اليوم استهداف قوة إسرائيلية في موقع "البغدادي" ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر، فيما أفيد باعتراض "هدفين جويين" تسللا من لبنان باتجاه شمال هضبة الجولان السوري المحتل فجرا.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل تجاه مناطق وبلدات ومواقع مختلفة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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