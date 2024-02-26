إسرائيليات | أخبار
26/02/2024 - 16:30

بنك إسرائيل يبقي الفائدة دون تغيير بنسبة 4.5%

بيان بنك إسرائيل: "انعدام اليقين حيال حجم ودة الحرب المتوقع وتأثيره كبير جدا. وللحرب تبعات اقتصادية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية وكذلك على الأسواق المالية والمخاطر الاقتصادية لا تزال بمستوى مرتفع"

بنك إسرائيل يبقي الفائدة دون تغيير بنسبة 4.5%

محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون (Getty Images)

أعلن بنك إسرائيل اليوم، الإثنين، أن نسبة الفائدة لن تتغير وستبقى 4.5%، بعد أن سجلت تراجعا الشهر الماضي بـ0.25%.

وجاء في بيان بنك إسرائيل أن "انعدام اليقين حيال حجم ودة الحرب المتوقع وتأثيره كبير جدا. وللحرب تبعات اقتصادية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية وكذلك على الأسواق المالية والمخاطر الاقتصادية لا تزال بمستوى مرتفع".

وأضاف البيان أن "التضخم المالي في الأشهر الـ12 الأخيرة كان معتدلا وهو موجود في نطاق غايته. وارتفعت التوقعات للسنة القريبة قليلا وهي عند الحد الأعلى للهدف، والتوقعات للسنة التالية في إطار الهدف".

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وأشار البيان إلى أن "الناتج انكمش في الربع الأخير من العام 2023 بـ5.2% قياسا بالربع الثالث في أعقاب تأثيرات الحرب، ونما الناتج بوتيرة سنوية بنسبة 2%".

وأضاف أن الشيكل تراجع مقابل الدولار بنسبة 0.25%، وتعززت قيمته مقابل اليورو بـ1.9%.

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