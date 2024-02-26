رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا مصر سرا لبحث "عملية رفح"

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك زارا مصر سرا، وبحثا مع المسؤولين المصريين العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي شنها على رفح، جنوبي قطاع غزة، في ظل المخاوف المصرية بهذا الشأن، والتحذيرات الدولية من مفاقمة الكارثية الإنسانية في القطاع.

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، زيارة سرية إلى مصر، الأسبوع الماضي، حيث بحثا مع المسؤولين المصريين "مسألة رفح والعملية (العسكرية) الإسرائيلية المقررة هناك"، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

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وبحسب التقارير، فإن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، السرية إلى مصر، كانت تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية؛ علما بأن كابينيت الحرب الإسرائيلي ناقش، الليلة الماضية، خطة "إجلاء" المدنيين من رفح في إطار خطة الاحتلال لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية.

وفي تصريحات لشبكة CBS الأميركية، أمس، الأحد، قال نتنياهو إن إسرائيل ستؤخر اجتياح رفح في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وقال نتنياهو: "إذا أنجزنا صفقة مخطوفين فإن العملية العسكرية في رفح ستتأخر قليلا، لكن إذا لم تكن هناك صفقة، فسنشن العملية العسكرية في رفح".

وأضاف أنه "بعد أن نبدأ العملية العسكرية في رفح، فإن العملية العسكري (الحرب) في غزة ستنتهي خلال عدة أسابيع. لكن لا يمكن إبقاء معقل حماس الأخير من دون أن نتعامل معه"، علما بأن نتنياهو كان قد أعلن مساء السبت، أنه بصدد إقرار "خطط عملياتية" بشأن محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة.

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