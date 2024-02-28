30 ألف جندي إسرائيلي خضعوا لمحادثات حول اضطرابات نفسية

الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع آثار الحرب التي يشنها على قطاع غزة على صحة جنوده النفسية، وسط تقديرات بأن يحتاج للتعامل مع توجهات عديدة بهذا الشأن؛ 30 ألف جندي إسرائيلي خضعوا لمحادثات مع ضباط حول اضطرابات نفسية.

كشفت المعطيات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 30 ألف جندي في صفوفه خضعوا لمحادثات حول اضطرابات نفسية عانوا منها على خلفية مشاركتهم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم ألف و703 جنود اجتمعوا بضابط الصحة النفسية وتم تحويلهم لتلقي المزيد من العلاج.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن إقامة مركز مختص بالصحة النفسية، للتعامل مع آثار الحرب التي يشنها على قطاع غزة على صحة جنوده النفسية، وسط تقديرات بأن يتلقى المركز العديد من التوجهات بشأن حالات تعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة" أو "صدمة المعركة".

وأظهرت المعطيات التي أوردها الجيش الإسرائيلي أن 290 جنديًا تلقوا علاجا في المركز الذي أقامه الجيش الإسرائيلي للجنود الذين تعرضوا لـ"صدمة المعركة"، وتم تسريح أكثر من 200 جندي من الخدمة العسكرية، بعد أن تمت إعادة تقييمهم بسبب مشاكل تتعلق بصحتهم العقلية بعد أن ظهرت عليهم آثار ما بعد الصدمة.

ووفقا للمعطيات، فإن 85% من ألف و703 جنود اجتمعوا بالضابط المسؤول عن الصحة النفسية، عادوا للمشاركة في القتال في معارك قطاع غزة، كما عاد للمشاركة في العمليات القتالية 75% من الجنود الذين تلقوا علاجا في مركز التأهيل النفسي التابع للجيش الإسرائيلي.

وتلقى خط المساعدات التلفوني التابع للجيش الإسرائيلي نحو 4 آلاف و450 توجها من جنود حول اضطرابات نفسية، وبيّنت المعطيات أنه تم استدعاء نحو 270 ضابطا مختصا بالصحة النفسية في إطار تعبئة قوات الاحتياط خلال الحرب على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.