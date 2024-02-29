مجزرة الرشيد: بايدن ينظر في "الروايات المتضاربة" ويطلب توضيحا من إسرائيل

البيت الأبيض يصف مقتل 104 غزيين بنيران إسرائيلية في مجزرة استهدفت جوعى حاولوا الحصول على مساعدات بـ"الحادث الخطير"، وبايدن يقول إنه ينظر في "الروايات المتضاربة"، وإدارته تطلب من تل أبيب الحصول على توضيح.

تصوير جوي يظهر الحشود التي تجمعت للحصول على مساعدات قبل استهدافهم في شارع الرشيد (من فيديو عممه الجيش الإسرائيلي)

طلبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الحكومة الإسرائيلية، تقديم توضيحات بشأن المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، صباح اليوم، الخميس، باستهداف حشود من الجوعى كانوا ينتظرون تسلم مساعدات إنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذكرت أن البيت الأبيض توجه إلى مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة بنيامين نتنياهو، وطلبوا الحصول على توضيحات بشأن وقائع المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 760 آخرين، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع بالنظر لعدد الإصابات الكبير.

وقال بايدن لدى سؤاله عن استهداف تجمع المدنيين في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمالي قطاع غزة: "نتحقق من الأمر حاليا. هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة". ولدى سؤاله عمّا إن كان يعتقد بأنها ستعقّد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول "أعرف أنها ستتسبب بذلك".

وأكدت مصادر إسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على حشود في قطاع غزة، اقتربوا من شاحنات مساعدات إنسانية، بحجة شعورهم بـ"تهديد"، فيما أكدت تقارير فلسطينية بأن الحشود التي هرعت للحصول على المساعدات تعرضت لقصف الاحتلال.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية قولهم إن "الواقعة في شمال غزة هي بالضبط ما كنا قد حذرنا منه. تحدثنا عن ضرورة إيجاد حلول لـ‘اليوم التالي‘، خاصة في ما يتعلق بفرض الأمن والنظام وتوزيع المساعدات على السكان في غزة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار".

ووصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، مجزرة الرشيد بأنها "حادث خطير"، وأضاف أن الإدارة الأميركية "تتحقق من التقارير"، وتحدث جيش الاحتلال، في بيان، عن سقوط "عشرات القتلى والجرحى" جراء التدافع أو تعرضهم للدوس من قبل الحشود التي "حاصرت الشاحنات ونهبت" حمولتها.