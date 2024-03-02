احتجاجات بعدة مواقع ضد حكومة نتنياهو ومظاهرة في القدس مطالبة بصفقة تبادل أسرى

في تل أبيب، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع "بغين" مقابل مقر وزارة الأمن بالمدينة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال 7 متظاهرين في مفرق "كابلان".

تجددت مساء السبت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى مظاهرة في القدس المحتلة مطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.

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ووصل 20 ألف متظاهر بينهم محتجزون أطلق سراحهم من غزة وعائلات أسرى ومحتجزين إلى القدس المحتلة، وذلك بمسيرة كانت قد انطلقت من "غلاف غزة" قبل أيام.

متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارعا في تل أبيبhttps://t.co/dH32dOmYKF pic.twitter.com/GMsNzGbCui — موقع عرب 48 (@arab48website) March 2, 2024

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في المسيرة "أنا هنا معكم لأن الدولة لا يمكن أن تعيش مع فكرة أنهم لن يعودوا. إن لم يعودوا إلى منازلهم فإن دولة إسرائيل تكون قد خانت مواطنيها ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع "بيغن" مقابل مقر وزارة الأمن بالمدينة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال 7 متظاهرين في مفرق "كابلان".

وتأتي هذه المظاهرة الأسبوعية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات، وبالتزامن نظمت بجوارها مظاهرة أخرى لعائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة مطالبة بصفقة فورية.

وفي قيسارية، تظاهر أكثر من 1500 شخص بعد وصولهم قرب منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإسقاطه والحكومة وإجراء انتخابات بشكل فوري.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف في حيفا ورحوفوت ونس تسيونا وبئر السبع والعديد من المواقع والبلدات الأخرى ضد الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات.