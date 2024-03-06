الشاباك يوصي نتنياهو بالامتناع عن تقليص ميزانيات المجتمع العربي

مظاهرة في الناصرة ضد زيارة نتنياهو للمدينة، في العام 2021 (Getty Images)

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حكومة بنيامين نتنياهو، من تقليص كبير في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في المجتمع العربي، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

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وذكرت القناة أن رئيس الشاباك، رونين بار، حذّر الوزراء خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، من أن الاقتطاع من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي سيؤدي إلى "تأجيج الغضب" في المجتمع العربي.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الشاباك أوصى بـ"تجنب اتخاذ إجراء اقتصادي مثير للجدل، خاصة في مثل هذا الوقت الحساس".

وأوضحت أن ذلك جاء خلال المداولات حول القيود التي كانت الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرضها على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

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