مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 بينهم 5 بحالة خطيرة بمعارك جنوبي غزة

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن القتيل والمصابين الـ12، سقطوا في انفجار عبوة ناسفة خلال مواجهات مع فصائل المقاومة وعمليات "تأمين" المباني في مدينة حمد السكنية في خانيونس.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الأربعاء، مقتل جندي في صفوفه وإصابة 12 آخرين بينهم خمسة بحالة خطيرة، وذلك بانفجار عبوّة ناسفة في قواته المتوغلة في مدينة حمد السكنية في خانيونس، فيما أصيب آخر في معركة منفصلة جنوبي قطاع غزة المحاصر.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، إن مقاتلا في وحدة "عوكيتس" قتل في "معركة جنوبي قطاع غزة"، أصيب خلالها 12 آخرون، من بينهم خمسة أصيبوا بجراح خطيرة، في حين أصيب 7 آخرون بجراح "متفاوتة الخطورة".

وأوضح أنه من بين المصابين بحالة خطيرة، هناك ثلاثة مقاتلين في لواء الكوماندوز (لواء عوز - اللواء 86)، بالإضافة إلى مقاتلين اثنين في وحدة "عوكيتس" التي تعتمد في كثير من أنشطتها على الكلاب.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن القتيل والمصابين الـ12، سقطوا في انفجار عبوة ناسفة خلال مواجهات مع فصائل المقاومة وعمليات "تأمين" المباني في مدينة حمد السكنية في خانيونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلا آخر في لواء الكوماندوز أصيب بمعركة أخرى اندلعت مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة، اليوم، الأربعاء،ـ وحالته خطيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إن جميع المصابين نقلوا لاستكمال العلاج في المشافي.

وبالإعلان عن القتيل والمصابين الجدد، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتبلغ 587 قتيلا.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال، فإن 326 جنديا وضابطا يتلقون العلاج حاليا في المشافي، من بينهم 32 بحالة خطيرة و205 بحالة متوسطة الخطورة، و89 بحالة طفيفة.

وتظهر المعطيات التي أوردها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي أن حصيلة الجنود الذين أصيبوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت ثلاثة آلاف و53 جنديا وضابطا، من بينهم 481 بحالة خطيرة.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بأنه استقبل 9 مصابين من جرّاء الحرب، خلال آخر 24 ساعة، موضحا أن اثنين منهم قد أُصيبا بجراح خطيرة.

وذكر المشفى في بيان أصدره مساء اليوم، أن 42 مصابا يتلقون العلاج في المشفى في الوقت الحالي؛ 9 من بينهم مصابون بجراح خطيرة.

ولفت البيان ذاته إلى أن المستشفى قد استقبل منذ بدء الحرب ألفين و819 مصابا، "بجراح متفاوتة الخطورة".