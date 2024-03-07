إسرائيل تلغي تعيين سفير بروما بعد رفض إيطاليا كونه قيادي بالمستوطنات

الخارجية الإسرائيلي تنشر مناقصة لتعيين أحد دبلوماسييها سفيرا في روما بعد أن رفض الرئيس الإيطالي المصادقة على تعيين رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، بيني كشريئيل، وهو مرشح الآن لمنصب السفير في بودابست

مظاهرة في روما تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، السبت الماضي (Getty Images)

ألغت الحكومة الإسرائيلي رسميا قرارها بتعيين بيني كشريئيل سفيرا في روما، في أعقاب رفض إيطاليا المصادقة على هذا التعيين بسبب تولي كشريئيل سابقا منصبي رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" ورئيس مجلس المستوطنات.

ونشرت دائرة الموارد البشرية في وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الخميس، مناقصة لتعيين سفير في روما من بين دبلوماسييها، ما يعني أن تعيين كشريئيل سفيرا في إيطاليا قد ألغي بشكل نهائي، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

والرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، هو الذي رفض المصادقة على تعيين كشريئيل سفيرا في بلاده. ولم يتراجع الرئيس الإيطالي عن موقفه بعد تدخل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ومحاولة إقناع الإيطاليين بالمصادقة على تعيين المستوطن.

الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا (Getty Images)

وبسبب ترشيحه لمنصب السفير الإسرائيلي في روما، تراجع كشريئيل عن ترشيح نفسه لرئاسة بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي. كما أن كشريئيل كان قدأ يتعلم اللغة الإيطالية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، عين كشريئيل كسفير في روما، وتسبب بأزمة بعد رفض إيطالية لهذا التعيين. وأشار "واينت" إلى أن وزير الخارجية الحالي، يسرائيل كاتس، يحاول تجاوز أزمة وزارته من خلال تعيين كشريئيل سفيرا في هنغاريا.

وتشير التقديرات في الخارجية الإسرائيلية إلى أن هنغاريا، وهي إحدى الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على علاقة متينة مع إسرائيل، "ستكون أيضا الدولة الوحيدة التي ستصادق على تعيين كشريئيل سفيرا لديها".

إلا أنه من أجل تعيين كشريئيل سفيرا في هنغاريا، سيتعين على الخارجية الإسرائيلية أن تعين الدبلوماسي الإسرائيلي، يوني بيلد، في منصب آخر بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيينه سفيرا في بودابست، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتدرس الخارجية الإسرائيلية إمكانية تعيين بيلد سفيرا في روما.

وقبل ثماني سنوات، رفضت البرازيل المصادقة على تعيين داني ديّان سفيرا لديها، كونه مستوطن في الضفة الغربية وكان في الماضي رئيسا لمجلس المستوطنات. وعُين ديان قنصلا عاما في نيويورك، ويتولى حالي منصب مدير متحف "يَد فَشِم" لتخليد ذكرى الهولوكوست.