لبحث الوضع الإنساني بغزة: سكرتير نتنياهو العسكري وجنرال إسرائيلي زارا أبو ظبي

سكرتير نتنياهو العسكري، أفي غيل، زار أبو ظبي أمس، وبحث إيصال مساعدات إماراتية لقطاع غزة عن طريق البحر، وقبل ذلك زار أبو ظبي "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان

نازحون في رفح يتمعون عند مخبز لشراء الخبز، الشهر الماضي (أ.ب.)

زار الجنرال الإسرائيلي، أفي غيل، وهو السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبو ظبي، أمس، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) اليوم، الخميس.

وأضافت "كان" أن زيارة غيل لأبو ظبي جاءت في إطار "الجهود لإيجاد حلول للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابعت أنه تعالت خلال المحادثات التي أجراها غيل مع مسؤولين في أبو ظبي "حلول مبتكرة" للأزمة الإنسانية في القطاع وبينها تقديم مساعدات إنسانية من الإمارات عن طريق البحر.

وأشارت "كان" إلى أن "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان، زار أبو ظبي مؤخر.

ونقلت "كان" عن مصادر إماراتية وإسرائيلية قولها إن إسرائيل تحاول جعل الإمارات تسهم في تقديم مساعدات للقطاع.