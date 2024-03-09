الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإغلاق مسالك "أيالون" باتجاه الشمال

وقعت مناوشات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين، أعقبها اعتقال أحد المتظاهرين بعد أعمال "إخلال بالنظام"، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم، السبت، في عدة مواقع وبلدات إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

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وأغلق متظاهرون مسالك شارع "أيالون" باتجاه الشمال، فيما دفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة إلى المكان.

واستخدمت الشرطة مركبة ضخ المياه من أجل تفريق المتظاهرين وإعادة فتح مسالك "أيالون".

وفي تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، تجمع المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن وحاولوا إغلاق المفرق الذي يربط بين شارعي "كابلان" و"مناحم بيغن".

ووقعت مناوشات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين، أعقبها اعتقال أحد المتظاهرين بعد أعمال "إخلال بالنظام"، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عددا من المتظاهرين وصلوا إلى مفرق "كابلان" مقابل المظاهرة التي جرى المصادقة عليه، وبدأوا بالإخلال بالنظام والمناوشة مع عناصر الشرطة، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال متظاهر على خلفية إلقاء قنبلة دخانية.

وفي حيفا، نظمت مسيرة احتجاجية وصولا إلى مفرق "حوريف" حيث نظم الاحتجاج المركزي هناك.

وفي قيسارية، تظاهر نحو ألف شخص قرب منزل نتنياهو وطالبوا بالإطاحة به من رئاسة الحكومة، فيما تظاهر المئات في بئر السبع.