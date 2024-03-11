نتنياهو يتوعد باغتيال قادة حماس: صفيّنا رقم 4 في الحركة

في أعقاب تقارير إسرائيلية عن اغتيال ثاني أعلى قائد عسكري في حركة حماس، مروان عيسى، في ضربة جوية استهدفت مخيم النصيرات، نتنياهو يشير إلى "تصفية رقم 4 في حماس" في إشارة إلى صالح العاروري، متوعدا باغتيال أبرز ثلاثة قادة بالحركة.

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التكهنات في إسرائيل حول اغتيال القيادي في حماس مروان عيسى، ليلة السبت – الأحد الماضية، في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال نتنياهو في مقطع فيديو، "نحن في طريقنا إلى انتصار مطلق. وفي الطريق إلى هذا الانتصار، صفينا رقم 4 في حماس. و3، 2 و1 في الطريق. جميعهم محكومون بالموت، وسنصل إلى جميعهم"، ولم يسم نتنياهو أيا من قادة الحركة.

وحسب التصنيفات الإسرائيلية، فإن القيادي رقم 1 في حماس هو يحيى السنوار، رقم 2 هو محمد الضيف، ورقم 3 هو مروان عيسى، ورقم 4 هو صالح العاروري الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق، سمحت الرقابة العسكرية بالنشر عن أن الجيش الإسرائيلي قصف "هدفا" في مخيم النصيرات، بادعاء "وجود معلومات استخباراتية" حول تواجد نائب قائد الذراع العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في المكان.

في المقابل، أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 5 مدنيين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين في هذه الغارة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا تم اغتيال عيسى في هذه الغارة.