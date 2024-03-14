واشنطن تفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين وثلاثة مستوطنين في الضفة

عقوبات أميركية جديدة تستهدف، لأول مرة، بؤر استيطانية تم استخدامهما كقاعدة لهجمات إرهابية نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. العقوبات تشمل كذلك ثلاثة مستوطنين ضالعين بالإرهاب اليهودي.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات إرهابية نفذها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين.

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كما استهدفت الجولة الثانية من العقوبات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، ثلاثة مستوطنين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، هم: ناريا بن فازي، موشيه شربيت، وتسفي بار يوسف.

والبؤرتات الاستيطانيات المستهدفتان هما: مزرعة تسفي في وسط الضفة الغربية، ومزرعة موشيه في منطقة الأغوار؛ علما بأن بايدن كان قد أصدر مرسوما رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في هجمات إرهابية.

وكان مسؤول أميركي قد أوضح في وقت سابق الليوم، أن العقوبات تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب بل تستهدف أيضا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.

وفرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي، عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقالت الإدارة أيضا في شباط/ فبراير الماضي، إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية بعد أن تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معها تجاريا أو تحول لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، ولن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ويسمح المرسوم الرئاسي للإدارة بـ"فرض عقوبات على الأشخاص الذين وجهوا أو شاركوا في أعمال العنف أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، أو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير أو مصادرة ممتلكات فلسطينية أو في أعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين".