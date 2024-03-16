مطالبة بانتخابات وصفقة تبادل أسرى: احتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإغلاق "أيالون"

تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب والقدس وحيفا والعديد من المواقع والبلدات الأخرى ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات وصفقة تبادل أسرى.

تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة؛ بالإضافة إلى تظاهرات أخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى.

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وأغلق متظاهرون مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب والشمال في منطقة تل أبيب، فيما نظمت مظاهرة في شارع "كابلان" بالمدينة.

وجاء عن إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات في تل أبيب، أن "هناك حاجة إلى صفقة الآن والذهاب إلى انتخابات. نحو نصف عام مر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل، يجب على من تخلى عن المختطفين أن يعيدهم تجميعا إلى منازلهم".

وفي حيفا، شارك المئات في مسيرة وصولا إلى مركز "حوريف" بالمدينة، حيث نظمت مظاهرة مطالبة بصفقة تبادل أسرى واستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وفي قيسارية، نظمت تظاهرة قرب منزل نتنياهو تزامنا مع مرور موكبه، إذ أغلقوا شارع "روتشيلد" المركزي في المدينة؛ فيما أغلق متظاهرون مفرق "كركور" في شارع 65 أمام حركة السير مطالبين بإجراء انتخابات وصفقة تبادل أسرى بشكل فوري.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب بالتزامن مع الاحتجاجات، فيما دفعت بقوات معززة إلى مواقع المظاهرات.