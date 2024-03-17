استطلاع: معظم الإسرائيليين يرون بالانقسام الداخلي الأخطر على مستقبل الدولة

نتائج الاستطلاع: 74% لا يعتمدون، أو لا يعتمدون كثيرا، على أن منتخبيهم سيفضلون المصلحة العامة على مصلحتهم الشخصية؛ 67% لا يثقون بأن السلطات الإسرائيلية ستستخلص العبر من هجوم 7 أكتوبر

مظاهرة تل أبيب، أمس، ضد الحكومة وتطالب بإعادة الرهائن (Getty Images)

يعتقد معظم الإسرائيليين، وبنسبة 53%، أن "استمرار الانقسام والتقاطب الداخلي" هو العامل الأخطر على مستقبل إسرائيل، فيما اعتبر 37% أن "التهديد الأمني الخارجي" هو الأخطر، حسب استطلاع نشرته صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، أول من أمس الجمعة.

وتبين من الاستطلاع تراجع شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. فقد أكد 37% من المستطلعين الذين صوتوا لليكود في الانتخابات السابقة أنهم لن يصوتوا لهذا الحزب في الانتخابات المقبلة.

وقال 20% من هؤلاء الناخبين إنهم سيصوتون لصالح كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الاستطلاع أجري قبل انشقاق حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، عن هذه الكتلة. وسيصوت 7% من ناخبي الليكود السابقين لحزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقال 23% إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة.

وفي إجابتهم على سؤال حول "ما إذا كانوا مقتنعين بأن دولة إسرائيل ستنجح بترميم نفسها والتغلب على تهديدات ماثلة أمامها"، قال 12% إنهم "مقتنعون جدا" بذلك، و51% "مقتنعون وحسب"، بينما أشار 22% إلى أنهم "ليسوا مقتنعين كثيرا".

وقال 74% إنهم لا يعتمدون، أو لا يعتمدون كثيرا، على أن منتخبي الجمهور سيضعون المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية.

وشدد 37% على أنهم لا يعتمدون أبدا على أن السلطات في إسرائيل ستستخلص العبر وإصلاح الوضع من أجل منع تكرار هجوم حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كذلك قال 30% إنهم لا يعتمدون كثيرا على السلطات، بينما اعتبر 21% أنهم "يعتمدون وحسب"، و5% "يعتمدون جدا".

وتبين من الاستطلاع أن قسما كبيرا من ناخبي اليمين سيصوتون لحزب يميني جديد في الانتخابات المقبلة. وقال 29% إنهم سيصوتون لحزب يرأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين؛ 26% سيصوتون بحزب برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت؛ 23% سيصوتون لحزب من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي برئاسة وزير الاتصالات السابق، يوعاز هندل؛ و12% سيصوتون لحزب برئاسة ساعر.