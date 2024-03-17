كاتس: سندفع ثمنا لتحرير المختطفين ولكننا لن نوافق على وقف الحرب

وردت تصريحات كاتس، في وقت يتحضر الوفد الإسرائيلي، للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، حيث تتواصل المحاولات للتوصل إلى هدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على قطاع غزة المحاصر.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستدفع ثمنا مقابل تحرير المختطفين من الأسر لدى حركة حماس في قطاع غزة، لكنه أكد أن الحكومة الإسرائيلية لن توافقك على وقف الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أتت تصريحات كاتس، اليوم الأحد، في حديثه للموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث تطرق إلى المحادثات المتعلقة بصفقة التبادل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "قضية المختطفين على رأس أولويات وزارة الخارجية، ونحن نبذل الجهود في سبيل ذلك، لكن مقترحات الوسطاء معقدة للغاية".

وأضاف كاتس: "بالطبع سندفع ثمنا مقابل تحرير المختطفين، لكن الخط الأحمر الأكثر وضوحا، إسرائيل لن توافق على نهاية الحرب".

وفيما يتعلق بالمناورة البرية في رفح أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "من الواضح أن ذلك سيحدث، دون الدخول إلى رفح، لا يمكن تحقيق النصر".

ووردت تصريحات كاتس، في وقت يتحضر الوفد الإسرائيلي، للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، حيث تتواصل المحاولات للتوصل إلى هدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على قطاع غزة المحاصر.

ويشارك الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، حيث يجتمع خلالها الوسيطان القطري والمصري مع الجانب الإسرائيلي، في أعقاب المقترح الذي قدمته حماس، واعتبرّ موقفا أكثر مرونة من الحركة.

وبحسب مصدر وكالة "رويترز"، فإن المحادثات ستركز على "الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة".